Арбитр Федотов: в финале Кубка надо было удалять Ракицкого – он умышленно ударил соперника

Арбитр Игорь Федотов выразил мнение, что защитник петербургского «Зенита» Ярослав Ракицкий должен был быть удалён в середине второго тайма финального матча Кубка России с подмосковными «Химками» (1:0).



«На 63-й минуте в матче «Зенита» с «Химками» Москалёв должен был показать Ракицкому прямую красную карточку. Ракицкий умышленно ударил соперника по ногам, там не было борьбы за мяч. Ракицкого надо было удалять. Но повтор эпизода по телевидению не показали, не захотели, наверное. Но у меня остаётся вопрос – почему не вмешался VAR? Это явная и очевидная ошибка Москалёва», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

Напомним, что «Зенит» одержал победу в финале благодаря голу Артёма Дзюбы с пенальти.