«Братик научил левую руку выкидывать». Кокорин отразил мощный удар Джанаева

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин продемонстрировал своё вратарское мастерство.
На своей странице в «Инстаграме» форвард опубликовал видео, в котором он вместе с вратарём «Сочи» Сосланом Джанаевым отрабатывает удары по воротам. Кокорин смог забить Джанаеву, при этом удар Сослана он отразил. «Братик научил левую руку выкидывать», — написал Кокорин.
Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов ранее прокомментировал информацию о возможном интересе клуба к Кокорину, назвав его «клёвым игроком».
Кокорин перешёл в «Сочи» в зимнее трансферное окно. В нынешнем сезоне 29-летний футболист принял участие в 10 матчах Российской Премьер-Лиги (10 — в основном составе), в которых стал автором семи забитых мячей (два — с пенальти), отдал одну результативную передачу и получил две жёлтые карточки. Контракт форварда с «Зенитом» действует до 31 июля 2020 года. За сборную России Кокорин сыграл 47 матчей и забил 12 голов.
- 26 июля 2020
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