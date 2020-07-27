«Ювентус» обновил рекорд по количеству побед подряд в европейских чемпионатах топ-5

Туринский «Ювентус» за два тура до конца сезона стал победителем итальянской Серии А. Титул покорился клубу в девятый раз подряд, благодаря чему он обновил собственный рекорд по продолжительности чемпионских серий в топ-5 европейских чемпионатов.



В прошлом сезоне «Ювентус» побил рекорд «Лиона», который становился чемпионом Франции семь раз подряд с 2002 по 2008 годы.



Это 36-я победа «старой синьоры» в национальном первенстве. По количеству завоёванных «скудетто» «Ювентус» лидирует в Италии. На втором месте — «Милан» и миланский «Интер», которые по 18 раз выигрывали чемпионат Италии.



Главный тренер «Ювентуса» Маурицио Сарри впервые в своей карьере выиграл национальный чемпионат. Специалист возглавил команду в июне прошлого года.

«Ювентус» выиграл чемпионат Италии в 9-й раз подряд