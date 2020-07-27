Павар пропустит до 6 недель. Он может не сыграть за «Баварию» в Лиге чемпионов

Защитник «Баварии» Бенжамен Павар, вероятно, выбыл из строя на долгий срок из-за травмы, полученной на тренировке.



Как сообщает Bild, 24-летний футболист практически наверняка пропустит ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов с «Челси». Более того, срок восстановления француза может составить до шести недель, в связи с чем существует вероятность, что он вовсе не сыграет в Лиге чемпионов в этом сезоне.



«Бавария» проведёт матч с «Челси» 8 августа. Встреча пройдёт на стадионе «Альянц Арена» в Мюнхене. Первый матч, состоявшийся в Лондоне, завершился победой немецкой команды со счётом 3:0.



«Бавария» в минувшем розыгрыше немецкой Бундеслиги завоевала чемпионский титул. В 34 турах команда набрала 82 очка и опередила ближайшего преследователя, дортмундскую «Боруссию», на 13 очков.

Бенжамен Павар получил травму на тренировке «Баварии»