Павар пропустит до 6 недель. Он может не сыграть за «Баварию» в Лиге чемпионов

Защитник «Баварии» Бенжамен Павар, вероятно, выбыл из строя на долгий срок из-за травмы, полученной на тренировке.
Как сообщает Bild, 24-летний футболист практически наверняка пропустит ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов с «Челси». Более того, срок восстановления француза может составить до шести недель, в связи с чем существует вероятность, что он вовсе не сыграет в Лиге чемпионов в этом сезоне.
«Бавария» проведёт матч с «Челси» 8 августа. Встреча пройдёт на стадионе «Альянц Арена» в Мюнхене. Первый матч, состоявшийся в Лондоне, завершился победой немецкой команды со счётом 3:0.
«Бавария» в минувшем розыгрыше немецкой Бундеслиги завоевала чемпионский титул. В 34 турах команда набрала 82 очка и опередила ближайшего преследователя, дортмундскую «Боруссию», на 13 очков.
- 27 июля 2020
-
11:15
-
11:10
-
11:05
-
11:00
-
10:51
-
10:34
-
10:34
-
10:30
-
10:16
-
10:04
-
09:50
-
09:45
-
09:25
-
09:02
-
08:51
-
08:30
-
08:02
-
05:41
-
05:34
-
05:24
-
04:47
-
04:30
-
04:12
-
03:22
-
03:12
-
02:53
-
02:29
-
02:18
-
02:00
-
01:48
-
01:25
-
00:43
-
00:43
-
00:32
-
00:25