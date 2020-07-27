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Клопп: Ловрен всегда может вернуться в «Ливерпуль». Ему будут рады

Клопп: Ловрен всегда может вернуться в «Ливерпуль». Ему будут рады
Футбол / РПЛ 0

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался о переходе защитника Деяна Ловрена в «Зенит».

«Он примерный спортсмен, обладающий всем, что нужно команде. Теперь он отправляется в Россию, но всегда может вернуться. Ему будут рады, потому что он действительно славный парень», — приводит слова Клоппа пресс-служба «Ливерпуля».

В середине июля «Чемпионат» первым сообщил, что Ловрен близок к переходу в «Зенит». Сумма трансфера должна была составить € 12 млн.

Ловрен перешёл в «Ливерпуль» летом 2014 года из «Саутгемптона». Сумма трансфера составила € 25,3 млн. В завершившемся сезоне 31-летний хорватский защитник принял участие в 10 матчах английской Премьер-лиги (9 — в основном составе), в которых стал автором 1 результативной передачи, а также получил 1 жёлтую карточку.

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