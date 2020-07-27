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Источник: Мирча Луческу покинул киевское «Динамо»

Источник: Мирча Луческу покинул киевское «Динамо»
Футбол / Прочие турниры 0

Главный тренер киевского «Динамо» Мирча Луческу покинул свой пост, утверждает журналист Эмануэль Рошу в «Твиттере».

Отмечается, что причиной расставания с украинским клубом румынский специалист назвал отношение к себе со стороны болельщиков, которые остались недовольны его назначением.

Луческу возглавил «Динамо» четыре дня назад, 23 июля. Ультрас киевского клуба впоследствии выступили с заявлением, в котором назвали его назначение «плевком в глаза всем болельщикам команды».

Луческу наиболее известен по работе в «Шахтёре», который является принципиальным соперником «Динамо». Донецкую команду он возглавлял на протяжении 12 лет, с 2004 по 2016 год. Под руководством Мирчи «горняки» восемь раз становились чемпионами Украины, шесть раз выигрывали Кубок и семь раз Суперкубок страны, а также завоевали Кубок УЕФА. Помимо «Шахтёра» Луческу тренировал сборную Турции, «Зенит», «Интер», «Бешикташ», «Галатасарай» и ряд клубов в Италии и Румынии.

Мирча Луческу: хочу принести радость болельщикам киевского «Динамо»
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