Калиниченко — об отставке Луческу: я уже говорил, что жизнь интереснее сериалов?

Бывший футболист «Спартака» и сборной Украины Максим Калиниченко отреагировал на решение Мирчи Луческу покинуть пост главного тренера киевского «Динамо».



«А я уже говорил, что жизнь интереснее сериалов? Луческу покинул «Динамо»…» — написал Калиниченко в своём «твиттере».



Луческу возглавил «Динамо» четыре дня назад, 23 июля. Ультрас киевского клуба впоследствии выступили с заявлением, в котором назвали его назначение «плевком в глаза всем болельщикам команды».



Луческу наиболее известен по работе в «Шахтёре», который является принципиальным соперником «Динамо». Донецкую команду он возглавлял на протяжении 12 лет, с 2004 по 2016 год. Под руководством Мирчи «горняки» восемь раз становились чемпионами Украины, шесть раз выигрывали Кубок и семь раз Суперкубок страны, а также завоевали Кубок УЕФА. Помимо «Шахтёра» Луческу тренировал сборную Турции, «Зенит», «Интер», «Бешикташ», «Галатасарай» и ряд клубов в Италии и Румынии.

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