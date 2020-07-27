Украинский журналист: Вукоевич, Гусев и Михайлов будут работать в тренерском штабе Луческу

Журналист Игорь Цыганык сообщил, что в тренерский штаб Мирчи Луческу в киевском «Динамо» должны войти бывшие футболисты команды Огнен Вукоевич и Олег Гусев.



«Возвращается Спиридон. Якобы возвращается, потому что Луческу поставил условие, чтобы Спиридон работал в его тренерском штабе. Также Вукоевич, Гусев, Михайлов – те люди, которые в своё время работали в киевском «Динамо», они остаются работать в «Динамо» в тренерском штабе Луческу», — сказал Цыганык в видео, опубликованном на канале Football Hub в YouTube.

Вукоевич выступал в составе киевского «Динамо» с 2008 по 2015 год. В 2013 году хорват был отправлен в аренду в московский «Спартак». Гусев играл за киевское «Динамо» с 2003 по 2018 год. На данный момент Вукоевич, Гусев и Михаил Михайлов работают в структуре украинского клуба.