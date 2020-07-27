Марсело Бьельса признан лучшим тренером Чемпионшипа

Главный тренер «Лидс Юнайтед» Марсело Бьельса признан лучшим наставником Чемпионшипа по итогам сезона-2019/2020. Аргентинский специалист стал лучшим по версии Ассоциации тренеров (LMA), сообщается в «твиттере» организации.
Под руководством 65-летнего Бьельсы «Лидс Юнайтед» занял первое место в Чемпионшипе и после 16-летнего перерыва вернулся в Премьер-лигу.
В середине 1990-х — начале 2000-х «Лидс» регулярно выступал в еврокубках, выходил в полуфиналы Кубка УЕФА и Лиги чемпионов. Финансовые проблемы привели к вылету команды из Премьер-лиги по результатам сезона-2003/2004. В сезоне-2006/2007 «Лидс Юнайтед» вылетел в Первую лигу. Вернуться в Чемпионшип команде удалось спустя три сезона.
Бьельса тренировал такие известные клубы, как «Эспаньол», «Атлетик», «Марсель», «Лацио» и «Лилль», а также сборные Аргентины и Чили.
- 27 июля 2020
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