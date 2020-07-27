Источник: Остон Урунов перейдёт в «Спартак» на этой неделе

Узбекистанский полузащитник «Уфы» Остон Урунов станет игроком московского «Спартака», сообщает Sport24.

По данным источника, трансфер должен быть оформлен до конца этой недели, когда футболист вылечится от коронавируса. Московский клуб заплатит за хавбека € 2 млн. Такую же сумму за игрока был готов заплатить ЦСКА.



Напомним, генеральным директором «Спартака» является Шамиль Газизов, который ранее работал в «Уфе» на аналогичной должности.

Урунов перешёл в «Уфу» в феврале 2020 года из ташкентского «Локомотива». Сумма трансфера составила € 200 тыс. В нынешнем сезоне 19-летний футболист принял участие в 10 матчах Российской Премьер-Лиги (9 — в основном составе), в которых не отметился результативными действиями.