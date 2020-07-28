Варди: никогда бы не подумал, что смогу завоевать золотую медаль АПЛ и «Золотую бутсу»

Нападающий «Лестер Сити» Джейми Варди прокомментировал завоевание Золотой бутсы – приза лучшему нападающему сезона в АПЛ.



«Никогда за миллион лет я бы не подумал, что смогу завоевать золотую медаль Премьер-лиги, не говоря уже о Золотой бутсе. Просто невероятно!



Если это что-то да значит, так то, что никогда нельзя сдаваться и отказываться от своих мечт, не важно, насколько они кажутся безумными», — написал Варди в «Твиттере».



В завершившемся сезоне Варди забил в Премьер-лиге 23 гола в 35 матчах. За ним идут Пьер-Эмерик Обамеянг, выступающий в составе «Арсенала» и форвард «Саутгемптона» Дэнни Ингс, отличившиеся по 22 раза в 36 и 38 играх соответственно. Чемпионом Англии Варди стал в сезоне-2015/2016.

33-летний Варди стал лучшим бомбардиром АПЛ