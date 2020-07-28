Куртиян: уверен, что Ловрен не растерял свои лучшие качества, это хороший трансфер

Бывший полузащитник «Зенита» Александр Куртиян прокомментировал подписание питерским клубом контракта с защитником «Ливерпуля» Деяном Ловреном.
«Ловрен — сильный центральный защитник, который в 2018 году играл в финале чемпионата мира, а в сезоне-2017/2018 был одним из ключевых игроков «Ливерпуля». Уверен, что он не растерял свои лучшие качества, это хороший трансфер для «Зенита». Тем более что клуб покинул Бранислав Иванович. Связка Ловрена с Ярославом Ракицким вполне может быть надежной», — приводят слова Куртияна «Известия».
Контракт 31-летнего хорватского футболиста с петербургским клубом рассчитан на три года. Ловрен перешёл в «Ливерпуль» летом 2014 года из «Саутгемптона». Сумма трансфера составила € 25,3 млн. В завершившемся сезоне 31-летний хорватский защитник принял участие в 10 матчах английской Премьер-лиги (9 — в основном составе), в которых стал автором 1 результативной передачи, а также получил 1 жёлтую карточку.
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