«Зенит» расстался с семью воспитанниками

«Зенит» на своём официальном сайте объявил об уходе ряда футболистов, большинство из которых являются воспитанниками клуба.



Так, Антон Синяк подписал контракт с «Томью», другой выпускник академии сине-бело-голубых Никита Каккоев присоединился к «Нижнему Новгороду», а Томас Рукас перешёл в «Енисей». Все трое игроков выступают на позиции защитника.



Кроме того голкипер Никита Гойло проведёт предстоящий сезон в «Акроне» из Тольятти на правах аренды, а у нападающего Кирилла Макеева продлено арендное соглашение с латвийским клубом «Даугавпилс».



Также сине-бело-голубых по истечении контракта покинули воспитанники клуба форвард Алексей Гасилин, защитник Дмитрий Богаев, полузащитники Дмитрий Кириллов и Максим Левин, а также находившийся в клубе с прошлого года хавбек Владимир Хубулов.

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