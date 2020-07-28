«Бенфика» продвинулась в переговорах с Эдинсоном Кавани

Бывший нападающий «Пари Сен-Жермен» Эдинсон Кавани может перейти в лиссабонскую «Бенфику», утверждает Record.

По данным источника, португальский клуб находится на стадии продвинутых переговоров с форвардом. Кавани является свободным агентом, поэтому может достаться «орлам» бесплатно.

Кавани выступал за «ПСЖ» с 2013 по 2020 год. В минувшем сезоне 33-летний форвард принял участие в 14 матчах чемпионата Франции (семь — в основном составе), в которых стал автором четырёх забитых мячей (один — с пенальти) и отдал одну результативную передачу.

«Бенфика» в завершившемся сезоне финишировала на втором месте в турнирной таблице чемпионата Португалии. Таким образом, лиссабонский клуб сыграет в квалификации Лиги чемпионов.