Игорь Акинфеев — о создании страницы в «Инстаграме»: это как пенальти: забьют — не забьют
Голкипер московского ЦСКА Игорь Акинфеев прокомментировал решение завести страницу в «Инстаграме».
«Никогда не думал, что сделаю это. Но сделал ведь! И не спрашивайте почему. Это как любой пенальти: забьют — не забьют. Гадать не будем. Посмотрим, что из этого получится. Если будет интересно, продолжим. Если нет, значит, гол», — написал Акинфеев на своей странице в «Инстаграме».
Акинфеев — воспитанник ЦСКА. В составе московского клуба вратарь — чемпион (сезон-2003, 2005, 2006, 2012/2013, 2013/2014, 2015/2016), обладатель Кубка (сезон-2004/2005, 2005/2006, 2007/2008, 2008/2009, 2010/2011, 2012/2013) и Суперкубка (2004, 2006, 2007, 2009, 2013, 2014, 2018) России, обладатель Кубка УЕФА (сезон-2004/2005).
Игорь Акинфеев завёл страницу в «Инстаграме»
- 28 июля 2020
-
22:07
-
22:02
-
21:51
-
21:43
-
21:38
-
21:28
-
21:27
-
21:15
-
21:14
-
20:53
-
20:53
-
20:41
-
20:26
-
20:17
-
20:10
-
20:07
-
19:57
-
19:54
-
19:45
-
19:36
-
19:30
-
19:29
-
19:13
-
19:09
-
18:56
-
18:52
-
18:39
-
18:33
-
18:14
-
18:11
-
17:57
-
17:56
-
17:33
-
17:31
-
17:13
Партнерский контент