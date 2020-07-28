Игорь Акинфеев — о создании страницы в «Инстаграме»: это как пенальти: забьют — не забьют

Голкипер московского ЦСКА Игорь Акинфеев прокомментировал решение завести страницу в «Инстаграме».

«Никогда не думал, что сделаю это. Но сделал ведь! И не спрашивайте почему. Это как любой пенальти: забьют — не забьют. Гадать не будем. Посмотрим, что из этого получится. Если будет интересно, продолжим. Если нет, значит, гол», — написал Акинфеев на своей странице в «Инстаграме».

Акинфеев — воспитанник ЦСКА. В составе московского клуба вратарь — чемпион (сезон-2003, 2005, 2006, 2012/2013, 2013/2014, 2015/2016), обладатель Кубка (сезон-2004/2005, 2005/2006, 2007/2008, 2008/2009, 2010/2011, 2012/2013) и Суперкубка (2004, 2006, 2007, 2009, 2013, 2014, 2018) России, обладатель Кубка УЕФА (сезон-2004/2005).