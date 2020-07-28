«Бавария» может заплатить € 20 млн за защитника «Норвича»

Мюнхенская «Бавария» проявляет интерес к защитнику «Норвич Сити» Максимилиану Ааронсу, утверждает Sky Germany.
По данным источника, немецкий клуб может приобрести футболиста в летнее трансферное окно. «Канарейки» могут продать игрока за € 20 млн, хотя до вылета в Чемпионшип клуб оценивал его в € 30 млн.
Ранее приоритетным вариантом для «Баварии» был защитник «Аякса» Серджино Дест, но теперь мюнхенцы всерьёз заинтересованы в трансфере Ааронса.
20-летний Ааронс выступает на позиции правого защитника и является воспитанником «Норвич Сити». В завершившемся сезоне принял участие в 36 матчах английской Премьер-лиги (все — в основном составе), в которых стал автором одной результативной передачи и получил семь жёлтых карточек. Контракт игрока с английским клубом действует до лета 2024 года.
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