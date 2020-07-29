Конте: легче перенести собор Дуомо, чем приобрести Месси в «Интер»

Главный тренер «Интера» Антонио Конте подвёл итоги встречи 37-го тура чемпионата Италии с «Наполи» (2:0), а также прокомментировал слухи о возможном переходе Лионеля Месси в стан нерадзурри.
«Мы столкнулись с сильной командой, которая, как я уже говорил, была единственной, кто в последние годы доставлял проблемы «Ювентусу», имея отличных игроков. Поэтому «Интер» заслуживает похвалы за отличную игру, и после победы «Аталанты» над «Пармой» было непросто, так как мы были в определённом смысле вынуждены выиграть нашу игру. Для нас важно привыкнуть чувствовать давление команд, идущих позади нас.
Я понимаю, что моё присутствие вызывает большие ожидания и может повлиять на то, как будут выглядеть некоторые результаты. Люди могут подумать, что в тот момент, когда я прихожу, то, к чему я прикасаюсь, превращается в золото. Это случалось в прошлом, но это не значит, что так будет всегда.
Лионель Месси или 4 игрока стоимостью по € 50 млн? Думаю, оба этих сценария довольно невероятны! Я крепко держусь за своих игроков, потому что они отдают все силы, это я могу гарантировать. Мне кажется, легче перенести собор Дуомо, чем приобрести Месси в «Интер», — приводит слова Конте Football-Italia.
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