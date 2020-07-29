Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Спортивные раскраски Медведь прошёл
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Конте: легче перенести собор Дуомо, чем приобрести Месси в «Интер»

Конте: легче перенести собор Дуомо, чем приобрести Месси в «Интер»
Футбол / Италия 0

Главный тренер «Интера» Антонио Конте подвёл итоги встречи 37-го тура чемпионата Италии с «Наполи» (2:0), а также прокомментировал слухи о возможном переходе Лионеля Месси в стан нерадзурри.

«Мы столкнулись с сильной командой, которая, как я уже говорил, была единственной, кто в последние годы доставлял проблемы «Ювентусу», имея отличных игроков. Поэтому «Интер» заслуживает похвалы за отличную игру, и после победы «Аталанты» над «Пармой» было непросто, так как мы были в определённом смысле вынуждены выиграть нашу игру. Для нас важно привыкнуть чувствовать давление команд, идущих позади нас.

Я понимаю, что моё присутствие вызывает большие ожидания и может повлиять на то, как будут выглядеть некоторые результаты. Люди могут подумать, что в тот момент, когда я прихожу, то, к чему я прикасаюсь, превращается в золото. Это случалось в прошлом, но это не значит, что так будет всегда.

Лионель Месси или 4 игрока стоимостью по € 50 млн? Думаю, оба этих сценария довольно невероятны! Я крепко держусь за своих игроков, потому что они отдают все силы, это я могу гарантировать. Мне кажется, легче перенести собор Дуомо, чем приобрести Месси в «Интер», — приводит слова Конте Football-Italia.

Моратти: отец Месси купил дом рядом с офисом «Интера». Возможно, это что-то означает
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020