Игорь Смольников покинул «Зенит»

Российский защитник Игорь Смольников и петербургский «Зенит» не стали продлевать соглашение, сообщается на официальном сайте клуба.
«14 августа 2013 года Игорь Смольников года подписал контракт с «Зенитом». Выступал за юношескую, молодёжную и вторую сборные России, в главной команде страны дебютировал 19 ноября 2013-го.
В составе сине-бело-голубых Смольников провёл 198 матчей, забил 10 мячей и отдал 11 результативных передачи. Вместе с «Зенитом» стал трёхкратным чемпионом России, двукратным обладателем Кубка и Суперкубка России.
Сине-бело-голубые благодарят Игоря Смольникова за самоотверженность на протяжении всех семи лет в «Зените» и желают успехов в дальнейшей карьере!» — приводится сообщение пресс-службы на официальном сайте клуба.
Ранее стало известно, что клуб покинул полузащитник Олег Шатов.
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