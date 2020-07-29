«Вышел с трибуны – 30 омоновцев вокруг». Фанат рассказал о задержании из-за снятой маски

Болельщик самарских «Крыльев Советов» Дмитрий Мартынов рассказал, что его задержали после матча 29-го тура РПЛ с «Краснодаром» (0:0) из-за отсутствия маски.
«В ходе матча гнали команду вперёд «законными» методами, без нарушений – всё было как обычно. На трибунах было душно, так что некоторые из фанатов приспускали маски на лицо или вообще снимали их. Сначала всё было спокойно, но потом ко мне и ребятам стали подходить стюарды, просить надеть маску.
Моя маска сначала лежала в кармане, где-то на 16-й минуте я её надел. Дальше я приспускал её на подбородок, но, когда мне делали замечание, сразу надевал её полностью, реагировал адекватно. Так было и на других домашних матчах этого коронавирусного чемпионата. Как заводящий, я даже объявлял всем, по просьбе стюардов, о необходимости держать дистанцию и носить маски. Но на этой игре заводили другие ребята, а я стоял в общей массе людей.
Когда я вышел с трибуны – сразу 30 бойцов ОМОНа вокруг! Но всё было спокойно. С ними был человек в штатском, показал корочку: «Пройдёмте». Причём я был с приятелем, который на игру пришёл с детьми, но «пройти» попросили только меня. Дальше меня отвели в подтрибунное помещение, где мне надо было дать пояснение женщине-полицейскому.
Мне сказали, что задерживают меня из-за отсутствия маски. Попросили рассказать, что произошло. Я и сказал, что иногда приспускал маску – на стадионе всё-таки очень душно. Дальше мне показали три фотографии: где я без маски, где стюард делает мне замечание и где я маску надеваю. Я спорить не стал, признался, что на лице она была не всегда, но стюарда я неукоснительно слушал. На что мне сказали: «Окей, нет проблем». Я уже хотел идти домой, но тут начались звонки, новые выяснения обстоятельств… В итоге женщина эта говорит: «Мне сказали писать вам в протоколе статью 20.31 часть 3», — сказал Мартынов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.
- 29 июля 2020
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