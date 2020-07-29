«Локомотив» продлил контракты с Рыбусем, Коченковым, Игнатьевым и Эдером

Московский «Локомотив» продлил контракты с четырьмя футболистами — защитниками Мацеем Рыбусем и Владиславом Игнатьевым, голкипером Антоном Коченковым и нападающим Эдером, сообщается на сайте клуба.

Контракты Игнатьева и Эдера были продлены автоматически.

«Чемпионат» сообщал, что «Локомотив» предложил польскому защитнику Мацею Рыбусю новый контракт на один год с понижением зарплаты. В нынешнем сезоне 30-летний поляк провёл 16 матчей в РПЛ и отдал четыре голевые передачи.

Антон Коченков — воспитанник «Локомотива». Мацей Рыбусь выступает за «Локомотив» с 2017 года. Владислав Игнатьев перешёл в московскую команду в 2016 году из краснодарской «Кубани». Эдер стал игроком «железнодорожников» в 2018 году.