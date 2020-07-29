Талалаев: хочу видеть в «Ахмате» побеждающую и самобытную команду

Главный тренер «Ахмата» Андрей Талалаев рассказал о подготовке команды к сезону.

«Ознакомление — всегда интересный процесс. Ребята стараются понравиться, и мы не хотим сразу вываливать большой объём работы, потому что не знаем, какая работа была до этого, насколько они адаптированы. Видно, что в команде есть ряд классных исполнителей, есть перспективные молодые ребята. Нравится, что видна сплоченность, хорошая атмосфера.



Хочу видеть команду побеждающую, самобытную. Не стану давать козыри соперникам и рассказывать, в каком направлении мы будем развиваться. Очень хочу, чтобы поменьше мячей доходило до нашей штрафной, будем совершенствовать игру в этом направлении.



Сейчас более тяжёлые условия из-за лимита на легионеров, и нам нужно чётко определиться, кто из легионеров останется. Трое-четверо будут вынуждены покинуть команду. Второй момент, одна из задач, — омоложение команды. Чтобы играть в более агрессивный футбол, нужны футболисты, которые будут справляться с этими объёмами. Мы обозначили три конкретные позиции, на которых должны появиться новички, — центральный полузащитник, центральный защитник и универсальный игрок на бровку, который мог бы и обороняться, и атаковать. И к нам едет новый вратарь.



Хорошая конкуренция между Гудиевым и Мелиховым. Надеюсь, это позволит им развиваться. Вратарская бригада должна быть разнообразной. И взрослые, и хорошо играющие ногами. В современном футболе в ведущих командах нет вратаря ростом ниже 190 см. Думаю, мы должны стремиться к лучшему и тоже работать в этом направлении», — приводит слова Талалаева пресс-служба клуба.