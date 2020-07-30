Сарри: мы единственная команда в Европе, которой приходится играть 5 раз за 12 дней

Главный тренер «Ювентуса» Маурицио Сарри прокомментировал поражение команды в матче 37-го тура итальянской Серии А с «Кальяри». Встреча проходила на стадионе «Сардиния Арена» в Кальяри и завершилась победой хозяев со счётом 2:0.
«Проблема в том, что мы единственная команда в Европе, которой приходится играть 5 раз за 12 дней. Посмотрим, что будет завтра и должны ли мы выпустить на поле игроков до 23 лет, чтобы каждый мог немного отдохнуть. Сегодня у нас осталось девять игроков с травмами, поэтому у меня есть некоторые сомнения перед« Лионом». Посмотрим, кто выздоровеет», — приводит слова Сарри Football Italia.
«Ювентус», набрав в 37 турах 83 очка, занимает 1-е место в турнирной таблице Серии А и уже обеспечил себе чемпионский титул. 7 августа «Ювентусу» предстоит провести ответный матч с «Лионом» в 1/8 финала Лиги чемпионов. Первая игра завершилась победой французского клуба со счётом 1:0.
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