«Молодёжь не спешит». Игнатьев опубликовал фото со Смоловым с тренировки «Локомотива»
Защитник московского «Локомотива» Владислав Игнатьев на своей странице в «Инстаграме» выложил фотографию с нападающим Фёдором Смоловым.
«Молодёжь не спешит», — подписал фото Игнатьев. «Где-то я этих ребят в прошлом августе видел», — написал в комментариях под постом Смолов.
Российский нападающий ранее вернулся из испанской «Сельты», где он находился в аренде. Футболисты «Локомотива» начали подготовку к новому сезону, команда заселилась на базу клуба в Баковке.
В сезоне-2019/2020 Смолов провёл в испанском чемпионате 14 матчей и забил два мяча — по одному в ворота мадридского «Реала» и «Барселоны». За «Локомотив» Смолов выступает с 2018 года. Контракт форварда с московским клубом действует до лета 2022 года.
Фёдор Смолов вернулся из аренды и присоединился к «Локомотиву»
- 30 июля 2020
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