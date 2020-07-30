«Молодёжь не спешит». Игнатьев опубликовал фото со Смоловым с тренировки «Локомотива»

Защитник московского «Локомотива» Владислав Игнатьев на своей странице в «Инстаграме» выложил фотографию с нападающим Фёдором Смоловым.

«Молодёжь не спешит», — подписал фото Игнатьев. «Где-то я этих ребят в прошлом августе видел», — написал в комментариях под постом Смолов.

Российский нападающий ранее вернулся из испанской «Сельты», где он находился в аренде. Футболисты «Локомотива» начали подготовку к новому сезону, команда заселилась на базу клуба в Баковке.



В сезоне-2019/2020 Смолов провёл в испанском чемпионате 14 матчей и забил два мяча — по одному в ворота мадридского «Реала» и «Барселоны». За «Локомотив» Смолов выступает с 2018 года. Контракт форварда с московским клубом действует до лета 2022 года.