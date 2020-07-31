Павлюченко: такие футболисты, как Кокорин, «Спартаку» очень нужны

Бывший нападающий сборной России Роман Павлюченко прокомментировал возможный переход форварда «Зенита» Александра Кокорина в московский «Спартак».



«Я больше всего хотел, чтобы Кокорин перешёл именно в «Спартак». На мой взгляд, это 100% усиление для «Спартака». Красно-белым нужен именно такой футболист. Он тот футболист, который может сыграть в одно касание, отдать, отыграться, быть на подыгрыше и быть наконечником в атаке. Он креативный футболист, который может забивать много и отдавать передачи. Такие футболисты «Спартаку» очень нужны, поэтому, это, конечно, усиление.

Я не думаю, что он назло «Зениту» перешел в «Спартак» или ещё что-то в этом роде. Это не так, Саша будет биться за «Спартак», он выбрал «Спартак», он молодец. Поэтому теперь всё зависит от него и только. Я склонен думать, что он заиграет в «Спартаке» и будет забивать много. Это хорошее приобретение. Я ему желаю успеха в «Спартаке», — приводит слова Павлюченко Sport24.

30 июля «Чемпионат» сообщил, что 29-летний футболист прилетел в Москву и принялся согласовывать последние детали соглашения с красно-белыми. Ранее мы сообщали, что «Спартак» предложил Кокорину контракт на три года. Впоследствии появилась информация, что игрок принял предложение, однако генеральный директор красно-белых Шамиль Газизов отказался её комментировать.



Кокорин с 2016 года защищал цвета «Зенита», а вторую половину минувшего сезона провёл на правах аренды в «Сочи». В ходе своей карьеры Александр также выступал за «Динамо». В сборную России вызывался с 2011 по 2017 год.