Халк: вариант продолжения карьеры с «Зенитом» был бы интересным

Бразильский нападающий «Шанхай СИПГ» Халк рассказал о планах по поводу продолжения карьеры.
«Я действительно не подписываю новый контракт [со своим клубом] и с декабря становлюсь свободным агентом. Но пока не согласовал контракт ни с одним клубом, так как получаю огромное число предложений. Пока изучаю варианты, думаю, какой будет лучшим для меня. С «Зенитом» на эту тему мы не общались. Очень много клубов сейчас на связи с моим представителем.
Кто знает… Если клуб проявит интерес и захочет пообщаться, без проблем! Если, вдруг, снова вернусь в «Зенит», так тому и быть. Там я чувствовал себя как дома. То же самое могу сказать и о «Порту» — эти клубы для меня родные. Так что вариант с «Зенитом» был бы интересным. Но пока я не принял решение, выбираю наилучшее продолжение карьеры в целом, а не по принципу, кто предложит большую зарплату», — приводит слова игрока «Всепроспорт».
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