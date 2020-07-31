Халк: Семак проделал отличную работу. Он был лидером, когда мы играли с ним вместе

Бразильский нападающий «Шанхай СИПГ» Халк рассказал о своём отношении к наставнику российского «Зенита» Сергею Семаку, а также поделился мнением по поводу гегемонии петербургского клуба на внутренней арене.
«Думаю, Семак проделал отличную работу. Он очень умный тренер, если помните, мы когда-то играли с ним вместе. Уже тогда он был лидером, вёл за собой команду. Семак — настоящий боец. Я уверен, что как тренер он точно так же относится к каждому матчу: бьётся за результат, требует, чтобы его игроки показывали свой лучший футбол, ищет новые тактические ходы. Считаю, в последних двух чемпионствах «Зенита» большая заслуга именно Семака.
Надеюсь, что «Зенит» надолго станет лучшей командой в России! Я очень люблю и уважаю «Зенит», буду болеть, чтобы так и произошло. Не знаю, в каком состоянии находятся другие российские топ-клубы, думаю, что они продолжат составлять конкуренцию и усилятся уже к предстоящему сезону. Всё-таки в вашем чемпионате много грандов. Но надеюсь, что «Зенит» будет доминировать и завоёвывать титулы каждый год», — приводит слова игрока «Всепроспорт».
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