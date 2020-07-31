«Это уже немного произвол». Адиев — об обысках в офисе «Чайки»

Главный тренер «Чайки» Магомед Адиев прокомментировал информацию об обысках в главном офисе песчанокопского клуба.



«На данный момент я не в курсе обысков, я нахожусь в Нижнекамске на предстоящей игре. Единственное, что я знаю, — это то, что наш клуб настолько прозрачный… И частный клуб. Такой клуб и такого президента нужно стараться поддерживать, чтобы больше людей из бизнеса было в футболе. А мы, получается, сами гробим то, что у нас есть.



Уже сколько это тянется, и ничего не нашли в отношении клуба. Если бы что-то было, то какие-то санкции бы последовали. Это уже больше года тянется, и считаю, что уже немного произвол идёт в отношении клуба. Президенту это не понравится, и он перестанет в футбол вкладываться. И что мы от этого выиграем? Я немного даже удивлён поведением некоторых органов.



С руководством у нас уже всё решено. Я верю тем людям, которые сказали, что они не причастны. Президент настолько старается, чтобы клуб развивался и за своим имиджем серьёзно следил. Более чем уверен, что наш клуб не участвовал в договорных матчах», — цитирует Адиева Sport24.

СМИ писали, что в офисе «Чайки» сегодня прошли обыски из-за расследования уголовного дела по матчу с «Черноморцем» (3:1), который состоялся 13 мая 2019 года.