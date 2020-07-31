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Гвардиола: «Реал» помог мне стать лучше

Гвардиола: «Реал» помог мне стать лучше
Футбол / Лига чемпионов 0

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола в преддверии ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Реалом» поделился мнением о мадридской команде и её наставнике Зинедине Зидане.

«Реал» — очень сильная команда, во всех отношениях. Они помогли мне стать лучше. «Реал» всегда был силён — и при Жозе Моуринью, и при Мануэле Пеллегрини, и при всех остальных тренерах. Они выиграли три титула Лиги чемпионов подряд и дважды стали чемпионами Примеры, когда «Барселона» доминировала в Испании в течение десяти лет. Я рад, что у них всё получается.

Здорово, что у Зидана хорошо идут дела. Такие люди нужны футболу. Я восхищался им, когда он был игроком, восхищаюсь и сейчас, когда он стал тренером. Зидан был фантастическим футболистом. Я хотел бы играть с ним за один клуб. Мне не повезло встретиться с его сборной Франции», — приводит слова Гвардиолы Marca.

«Реал» и «Сити» проведут ответный матч в Манчестере на стадионе «Этихад» 7 августа, начало — в 22:00 мск. В первой встрече победу одержали «горожане» — 2:1.

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