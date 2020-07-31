Гендиректор «Химок»: указаний от «Спартака» по увольнению Юрана я не получал

Генеральный директор «Химок» Александр Зайцев прокомментировал заявление бывшего главного тренера клуба Сергея Юрана.
«Обвинений не вижу. Юран и после полуфинала Кубка России говорил, что наше место продали, но мы сейчас в РПЛ. Теперь нам, оказывается, «Спартак» всё указывает. Никаких указаний от «Спартака» я не получал», — сказал Зайцев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.
Сергей Юран подтвердил информацию об увольнении с поста главного тренера «Химок». «Указание пришло из «Спартака», именно от Шамиля Газизова», — заявил специалист.
По итогам сезона-2019/2020 «Химки» вышли в Российскую Премьер-Лигу, заняв второе место в турнирной таблице Футбольной национальной лиги. Команда сыграла и в финале Кубка России, где уступила «Зениту» (0:1).
- 31 июля 2020
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