Бэйл сообщил Гиггзу, что не намерен покидать «Реал» этим летом

Нападающий «Реала» Гарет Бэйл сообщил главному тренеру сборной Уэльса Райану Гиггзу, что не намерен уходить из мадридской команды, даже несмотря на нехватку игровой практики, что может стать помехой для выступления на чемпионате Европы, сообщает Mirror.



Отношения Бэйла и главного тренера «Реала» Зинедина Зидана остаются прохладными. Валлиец не принял участие ни в одном из последних семи матчей команды.



Ранее стало известно, что «Реал» готов расстаться с 17 футболистами, включая и Бэйла. При этом Джонатан Барнетт, агент Гарета, отметил, что валлийский футболист не намерен покидать мадридский клуб.

Напомним, болельщики признали Бэйла худшим игроком в составе «Реала» в сезоне-2019/2020. В нынешнем сезоне чемпионата Испании он принял участие в 16 матчах, в которых забил 2 мяча и сделал 2 результативные передачи.