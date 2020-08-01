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Роналдиньо могут выпустить из-под домашнего ареста в отеле в этом месяце

Роналдиньо могут выпустить из-под домашнего ареста в отеле в этом месяце
Футбол / Южная Америка 0

Бывший футболист сборной Бразилии, «Милана» и «Барселоны» чемпион мира 2002 года Роналдиньо может быть отпущен из-под домашнего ареста в августе, сообщает ESPN. Роналдиньо был арестован в марте вместе с братом за использование поддельных паспортов на границе с Парагваем в аэропорту Асунсьона. 9 апреля стало известно, что Роналдиньо и его брат Роберто де Ассис Морейре вышли из парагвайской тюрьмы под залог в размере $ 1,6 млн. Братья находятся под домашним арестом в отеле «Палмарога» в центре Асунсьона. Номер там стоит от 80 долларов за ночь. Люкс, в котором проживает Роналдиньо, стоит $ 380 за ночь.

Следствие пришло к выводу, что братья виновны только в использовании фальшивых документов, а к преступным схемам, включающим в себя отмывание денег и изготовление фальшивых документов, они непричастны. Предполагается, что им предложат признать вину и выплатить штраф за попытку пересечения границы по чужим паспортам.

Роналдиньо официально завершил игровую карьеру 16 января 2018 года. Последним клубом бразильца стал «Флуминенсе».

Суд отклонил апелляцию Роналдиньо, экс-футболист останется под домашним арестом
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