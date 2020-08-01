Роналдиньо могут выпустить из-под домашнего ареста в отеле в этом месяце

Бывший футболист сборной Бразилии, «Милана» и «Барселоны» чемпион мира 2002 года Роналдиньо может быть отпущен из-под домашнего ареста в августе, сообщает ESPN. Роналдиньо был арестован в марте вместе с братом за использование поддельных паспортов на границе с Парагваем в аэропорту Асунсьона. 9 апреля стало известно, что Роналдиньо и его брат Роберто де Ассис Морейре вышли из парагвайской тюрьмы под залог в размере $ 1,6 млн. Братья находятся под домашним арестом в отеле «Палмарога» в центре Асунсьона. Номер там стоит от 80 долларов за ночь. Люкс, в котором проживает Роналдиньо, стоит $ 380 за ночь.
Следствие пришло к выводу, что братья виновны только в использовании фальшивых документов, а к преступным схемам, включающим в себя отмывание денег и изготовление фальшивых документов, они непричастны. Предполагается, что им предложат признать вину и выплатить штраф за попытку пересечения границы по чужим паспортам.
Роналдиньо официально завершил игровую карьеру 16 января 2018 года. Последним клубом бразильца стал «Флуминенсе».
- 1 августа 2020
-
12:55
-
12:47
-
12:35
-
12:12
-
12:12
-
11:55
-
11:42
-
11:35
-
11:28
-
11:19
-
11:13
-
10:47
-
10:29
-
10:08
-
10:00
-
09:53
-
09:52
-
09:51
-
09:30
-
09:01
-
07:55
-
06:16
-
04:51
-
03:32
-
03:09
-
02:48
-
01:41
-
01:25
-
01:00
-
00:58
-
00:31
-
00:23
-
00:22
-
00:14
- 31 июля 2020
-
23:41