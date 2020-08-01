Бош: ситуацию с возможным переходом Хаверца может решить звонок уже сегодня

Главный тренер «Байера» Петер Бош прокомментировал слухи об уходе из клуба атакующего полузащитника Кая Хаверца. Наиболее активно Хаверцом интересуется „Челси“.
«Много говорил с Каем, пытаясь узнать, как он относится к этой ситуации, в том числе к ежедневным слухам о его переходе. По-моему, он отлично справляется. Не думаю, что он завершит карьеру в 29 лет, как Андре Шюррле. Знаю, чего он сейчас хочет, но не скажу — решать ему. Не могу сказать, когда наступит ясность в вопросе его будущего. Может быть, всё решит звонок уже сегодня, может, на следующей неделе, а возможно, этого и вовсе не произойдёт.
Не известно, станет ли Хаверц игроком уровня Месси или Роналду, но в Германии к нему относятся так, словно он уже является таковым», — приводит слова Боса Goal.
- 1 августа 2020
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