Газизов: для меня почётно, что Гунько ушёл в «Химки»
Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов прокомментировал назначение Дмитрия Гунько главным тренером «Химок».
«Для меня почётно, что Гунько ушёл в «Химки». Это большой вызов, такое надо принимать. Почему именно он, надо спрашивать у руководства «Химок». Что касается возможных аренд Мелкадзе и Ломовицкого в этот клуб, они ровно с такой же вероятностью могут уйти и в другой клуб РПЛ», — сказал Газизов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
Пресс-служба футбольного клуба «Химки» сегодня, 1 августа, сообщила, что Гунько возглавил подмосковную команду. До назначения в «Химки» Гунько возглавлял академию «Спартака». Сергей Юран, с которым команда поднималась в Премьер-Лигу, покинул пост.
«Химки» объявили о назначении Дмитрия Гунько главным тренером
- 1 августа 2020
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