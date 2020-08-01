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«Зенит» проиграл ЦСКА в дебютном матче в женском чемпионате России

«Зенит» проиграл ЦСКА в дебютном матче в женском чемпионате России
Футбол / Прочие турниры 0

В первом туре нового сезона женской Суперлиги московский ЦСКА обыграл «Зенит». Дебютная встреча питерской команды завершилась со счётом 1:2.

На 2-й минуте футболистка «Зенита» Елена Шерстнёва открыла счёт, но до перерыва Габриэла Онгене забила ответный мяч. Победный гол ЦСКА на 89-й минуте забила Надежда Смирнова.

Отметим, женский чемпионат, в отличие от мужского, обычно стартует весной, однако из-за пандемии коронавирусной инфекции старт был отложен до 1 августа.

Нападающий петербургского «Зенита» Артём Дзюба до матча пожелал удачи футболисткам одноимённой женской команды, основанной в январе этого года. Московский ЦСКА — действующий чемпион женского чемпионата.

Презентация женского «Зенита» состоялась 10 марта 2020 года. Главным тренером команды стала Ольга Порядина.

Дзюба пожелал женскому «Зениту» удачи в дебютном матче чемпионата России с ЦСКА
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