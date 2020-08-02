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«Лацио» близок к приобретению форварда «Реала» Борхи Майораля

«Лацио» близок к приобретению форварда «Реала» Борхи Майораля
Футбол / Испания 0

Руководство римского «Лацио» продолжает вести переговоры о покупке нападающего мадридского «Реала» Борхи Майораля. Стороны близки к заключению сделки, сообщает Marca.

Ожидается, что сумма трансфера составит € 20 млн. Столько же «сливочные» рассчитывают получить за защитника Серхио Регилона, который летом тоже может сменить клуб.

Сезон-2019/2020 Майораль провёл на правах аренды в «Леванте». 23-летний форвард принял участие в 34 матчах испанской Примеры и двух встречах Кубка Испании. В его активе девять голов и две результативные передачи.

Борха — воспитанник «Реала». За основную команду мадридского клуба испанец дебютировал в 2015 году. Контракт Майораля со «сливочными» рассчитан до 30 июня 2021 года.

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