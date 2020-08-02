Сегодня, 2 августа, «Спартак» объявил о заключении контракта с нападающим Александром Кокориным. Соглашение форварда подписано по схеме «3+1».
«Чемпионат» предлагает ответить на вопрос «Спартак» — подходящий вариант для Кокорина?
Принять участие в опросе можно, перейдя по ссылке.
С 2016 по 2020 год Кокорин выступал за «Зенит». В минувшем сезоне 29-летний форвард на правах аренды перешёл в «Сочи», где сыграл в 10 матчах Российской Премьер-Лиги. Александр забил семь мячей и отдал три результативные передачи. 1 августа он стал свободным агентом.
На Кокорина претендовали также московский «Локомотив» и «Сочи», но он отказался от их предложений.
В 1-м туре РПЛ сезона-2020/2021 «Спартак» на стадионе «Открытие Арена» в Москве примет «Сочи». Встреча состоится 9 августа, начало — в 20:00 мск.
- 2 августа 2020
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