Нигматуллин: Кокорин обладает лидерскими качествами. В «Спартаке» таких игроков не хватало

Бывший вратарь «Спартака» и «Локомотива» Руслан Нигматуллин высказался о переходе нападающего Александра Кокорина в стан красно-белых.
«Кокорин — квалифицированный футболист, обладающий лидерскими качествами. А в „Спартаке“ таких футболистов не хватало. Стоит ли ему бояться встречи с болельщиками? Кокорину не 18 лет, чтобы реагировать на какие-то оскорбления. На футбольном поле будет всё доказывать.
Что касается того, что многие считают, что Кокорина увели у «Зенита», то противостояние „Зенита“ и „Спартака“ не только у болельщиков, но и руководства. Борьба идёт на футбольном поле, борьба иду на трансферном рынке. Абсолютно нормальная ситуация. Кто кого переиграет. Главное, конечно, потом „Спартаку“ выиграть на футбольном поле», — сказал Нигматуллин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Филиным.
- 2 августа 2020
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