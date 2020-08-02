Александр Кокорин: хочу вернуть тот «Спартак», который все любят: атакующий и побеждающий!

Нападающий московского «Спартака» Александр Кокорин рассказал о своей форме и целях, которые ставит в новом клубе.

«Я действительно мало играл за последние полтора года, зато очень много тренировался. Судя по показателям, форма у меня хорошая. После карантина провёл все матчи, и получалось неплохо.

Такой переход — это новая страница в моей жизни. «Спартак» — большой клуб. С нетерпением жду дебюта, к тому же в первом туре сыграем как раз против «Сочи».

Хочу быть здоровым, по максимуму помогать команде и вернуть тот «Спартак», который все любят: атакующий, результативный и побеждающий!» — приводит слова Кокорина пресс-служба красно-белых на официальном сайте клуба.

В минувшем сезоне Александр на правах аренды выступал за «Сочи». В 10 матчах Российской Премьер-Лиги 29-летний форвард забил 7 голов.