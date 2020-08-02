Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Спортивные раскраски Медведь прошёл
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Александр Кокорин: хочу вернуть тот «Спартак», который все любят: атакующий и побеждающий!

Александр Кокорин: хочу вернуть тот «Спартак», который все любят: атакующий и побеждающий!
Футбол / РПЛ 0

Нападающий московского «Спартака» Александр Кокорин рассказал о своей форме и целях, которые ставит в новом клубе.

«Я действительно мало играл за последние полтора года, зато очень много тренировался. Судя по показателям, форма у меня хорошая. После карантина провёл все матчи, и получалось неплохо.

Такой переход — это новая страница в моей жизни. «Спартак» — большой клуб. С нетерпением жду дебюта, к тому же в первом туре сыграем как раз против «Сочи».

Хочу быть здоровым, по максимуму помогать команде и вернуть тот «Спартак», который все любят: атакующий, результативный и побеждающий!» — приводит слова Кокорина пресс-служба красно-белых на официальном сайте клуба.

В минувшем сезоне Александр на правах аренды выступал за «Сочи». В 10 матчах Российской Премьер-Лиги 29-летний форвард забил 7 голов.

«Он согласился на более низкую зарплату». Газизов — о переходе Кокорина в «Спартак»
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020