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Источник: «Рубин» предлагал Кокорину € 3 млн в год, как и «Спартак»

Источник: «Рубин» предлагал Кокорину € 3 млн в год, как и «Спартак»
Футбол / РПЛ 0

Инсайдер Нобель Арустамян прокомментировал подписание контракта нападающего Александра Кокорина со «Спартаком».

«В „Спартаке“ уже есть российские игроки с зарплатой в районе € 3 млн (столько положили Кокорину). Говорят, даже чуть больше. И „Зенит“, и „Локомотив“ при других нюансах дали бы Кокорину такие же деньги, как „Спартак“. Примерно те же три миллиона в год давал Александру и „Рубин“ — там не получилось, ехать в Казань Кокорин не захотел», — написал Арустамян в своём телеграм-канале.

Сегодня, 2 августа, «Спартак» объявил о заключении контракта с нападающим Александром Кокориным. Соглашение форварда подписано по схеме «3+1».

С 2016 по 2020 год Кокорин выступал за «Зенит». В минувшем сезоне 29-летний форвард на правах аренды перешёл в «Сочи», где сыграл в 10 матчах Российской Премьер-Лиги. Форвард забил семь мячей и отдал три результативные передачи. 1 августа он стал свободным агентом.

Александр Кокорин провёл первую тренировку в «Спартаке»
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