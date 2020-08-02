Источник: «Рубин» предлагал Кокорину € 3 млн в год, как и «Спартак»

Инсайдер Нобель Арустамян прокомментировал подписание контракта нападающего Александра Кокорина со «Спартаком».



«В „Спартаке“ уже есть российские игроки с зарплатой в районе € 3 млн (столько положили Кокорину). Говорят, даже чуть больше. И „Зенит“, и „Локомотив“ при других нюансах дали бы Кокорину такие же деньги, как „Спартак“. Примерно те же три миллиона в год давал Александру и „Рубин“ — там не получилось, ехать в Казань Кокорин не захотел», — написал Арустамян в своём телеграм-канале.



Сегодня, 2 августа, «Спартак» объявил о заключении контракта с нападающим Александром Кокориным. Соглашение форварда подписано по схеме «3+1».



С 2016 по 2020 год Кокорин выступал за «Зенит». В минувшем сезоне 29-летний форвард на правах аренды перешёл в «Сочи», где сыграл в 10 матчах Российской Премьер-Лиги. Форвард забил семь мячей и отдал три результативные передачи. 1 августа он стал свободным агентом.

Александр Кокорин провёл первую тренировку в «Спартаке»