Андрей Аршавин получил руководящую должность в «Зените»

Экс-футболист «Зенита» Андрей Аршавин назначен директором департамента развития молодежного футбола петербургского клуба по спортивным вопросам.

«2 августа бывший полузащитник сине-бело-голубых утверждён в новой должности», — сообщает пресс-служба питерцев.

Аршавин завершил спортивную карьеру в ноябре 2018 года. После завершения игровой карьеры он прошёл обучение в Центре повышения квалификации тренеров в академии «Зенита», получил лицензии категории D и С и приступил к работе в команде 2004 года рождения в качестве тренера. Аршавин также работал советником генерального директора по молодёжному футболу.

В октябре 2019 года Аршавин выиграл первый трофей в качестве тренера. Под руководством Аршавина и Дмитрия Полякова команда академии «Зенита» 2004 года выиграла Кубок Санкт-Петербурга.