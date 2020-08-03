Луиджи Ди Бьяджо покинул пост главного тренера СПАЛа
Луиджи Ди Бьяджо объявил об уходе с поста главного тренера СПАЛА после поражения в матче заключительного тура чемпионата Италии с «Фиорентиной» (1:3).
«Опыт был отрицательным, но я бы делал это всю жизнь. Я верил, что смогу это сделать. Однако у нас было несколько проблем. Благодарю всех, кто выбрал меня. Я чувствовал поддержку людей. Я всегда буду в долгу перед СПАЛом и болельщиками. Мы попрощались с клубом. Они ничего мне не говорили, но у нас было молчаливое соглашение», — приводит слова Ди Бьяджо CalcioNews24.
Напомним, Ди Бьяджо возглавил СПАЛ в февраля этого года. Под его руководством команда финишировала на последнем месте в турнирной таблице чемпионата Италии, набрав 20 очков, и вылетела в Серию B.
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