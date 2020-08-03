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«Факел» и «Енисей» обменялись кругами

«Факел» и «Енисей» обменялись кругами
Футбол / ФНЛ - Первый дивизион 0

Пресс-служба воронежского «Факела» сообщила, что руководство клуба согласилось обменяться кругами с красноярским «Енисеем».

«Руководство «Енисея» обратилось к коллегам из «Факела» с просьбой о переносе места проведения матча ФНЛ между командами 9 сентября в восьмом туре из Красноярска в Воронеж и матча 6 марта в 28-м туре из Воронежа — в Красноярск.

Руководство нашего клуба пошло навстречу красноярцам, и администрация ФНЛ утвердила эти переносы. Соответствующие изменения уже внесены в календарь игр ФНЛ», — говорится в сообщении «Факела» на официальном сайте клуба.

Напомним, в 1-м туре ФНЛ сезона-2020/2021 «Енисей» на выезде обыграл омский «Иртыш» (2:1), а «Факел» дома одержал победу в матче с тольяттинским «Акроном» (1:0).

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