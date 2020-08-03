«Наполи» поборется с «Миланом» за защитника «Норвича» Годфри. За него просят € 30 млн

Защитник «Норвич Сити» Бен Годфри может продолжить карьеру в итальянской Серии А, сообщает Calciomercato.it.



По информации источника, в переговоры с 22-летним футболистом на прошлой неделе уже вступили представители «Милана». Ожидается, что конкуренцию «россонери» в борьбе за англичанина составит «Наполи», который готовится начать переговоры на следующей неделе.



При этом, несмотря на вылет из английской Премьер-лиги по итогам минувшего сезона, «Норвич» не намерен снижать цену на Годфри. У потенциальных покупателей «канарейки» попросят € 30 млн за игрока, чей контракт рассчитан до лета 2023 года.



Годфри выступает за «Норвич» с 2016 года. В минувшем сезоне защитник провёл 30 матчей в чемпионате Англии, забил 1 автогол, получил 3 жёлтые и 1 красную карточку.

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