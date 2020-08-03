Бюджет «Спартака» на новый сезон составит 8,6 млрд рублей

В «Спартаке» сообщили о бюджете на сезон-2020/2021. Ранее появилась информация, что он составит 19 млрд рублей, что почти в два раза больше, чем в прошлой кампании.



«Бюджет «Спартака» на следующий сезон – 8,6 млрд рублей», — сказал директор департамента по связям с общественностью московского клуба Антон Фетисов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.



«Спартак» завершил сезон-2019/2020 на седьмом месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. В 30 турах подопечные Доменико Тедеско набрали 39 очков и отстали от зоны еврокубков на 6 очков. В Кубке России красно-белые дошли до полуфинала, где в матче, состоявшемся в Санкт-Петербурге, уступили «Зениту» (1:2), который впоследствии стал обладателем трофея.

Доменико Тедеско: «Спартак» — это российская «Бавария»