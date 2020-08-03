Виллиан отклонил новое предложение «Челси»

Руководство лондонского «Челси» не может договориться о продлении контракта с нападающим Виллианом. Бразилец, действующее соглашение которого рассчитано до конца августа, отклонил новое предложение синих, сообщает Goal.com.

Виллиан хочет заключить договор как минимум на три года, но «Челси» готов предложить ему только двухлетний контракт. Футболист отказывается идти на уступки.

Виллиан предпочитает остаться в Лондоне, поэтому наиболее вероятно, что он согласится продолжить карьеру в «Арсенале» или «Тоттенхэм Хотспур», которые проявляют к нему интерес.

В нынешнем сезоне Виллиан помог «Челси» в 47 матчах во всех турнирах. 31-летний бразилец записал в свой актив 11 мячей и 9 результативных передач.