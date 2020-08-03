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Лэмпард: Виллиан должен сам принять решение о будущем

Лэмпард: Виллиан должен сам принять решение о будущем
Футбол / Англия 0

Главный тренер лондонского «Челси» Фрэнк Лэмпард прокомментировал ситуацию с будущим нападающего Виллиана, у которого в этом месяце заканчивается контракт.

«Это решение должен принять сам Виллиан. Пока я не получил ответа. Знаю только ситуацию внутри клуба. У меня хорошие отношения с ним, но я не знаю, что он решит. Будет здорово, если всё прояснится в ближайшие дни.

Я доволен Виллианом. Он великолепно выступал в этом сезоне. Но это его выбор, и я его уважаю. Он отлично служил «Челси». Если он решит двигаться дальше, мы тоже будем двигаться дальше», — приводит слова Лэмпарда Goal.

В сезоне-2019/2020 Виллиан забил 11 мячей и отдал 9 результативных передач в 47 матчах во всех турнирах на клубном уровне.

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