Эден Азар назвал любимые голы в истории футбола

Нападающий сборной Бельгии и мадридского «Реала» Эден Азар в интервью пресс-службе УЕФА назвал самый красивый гол в Лиге чемпионов, который он видел.

«Два года назад — гол Криштиану Роналду в ворота «Ювентуса». Сидел перед телевизором и просто рот разинул: «Ооо! Вот это гол!» Гарет Бэйл тоже положил отличный «Ливерпулю» в финале 2018 года. Просто вау! Оба реально хорошие», — сказал Эден.

Азара также попросили выбрать гол, который он хотел бы забить сам.

«Тут всё просто. Зинедин Зидан, финал Лиги чемпионов 2002 года с «Байером». Левой с лёта в девятку, пока-пока», — сказал бельгиец.

Напоследок Эден назвал самый невероятный гол в истории, который он видел.

«Деннис Бергкамп за «Арсенал» против «Ньюкасла» в 2002 году. Касание, подработка, удар. Как он развернулся вокруг защитника, было неповторимо», — сказал Азар.