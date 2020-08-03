Прядкин: слова Карпина про Роспотребнадзор недопустимы. Эту организацию надо уважать

Президент Российской Премьер-Лиги Сергей Прядкин высказался о заявлении главного тренера «Ростова» Валерия Карпина, в ходе финальной части минувшего сезона раскритиковавшего чемпионат России.



12 июля, после ничьей в матче 28-го тура Российской Премьер-Лиги с «Оренбургом» (0:0), специалист заявил следующее: «Нет предела человеческой мерзости! Мерзости и подлости. Раньше был Росгосстрах чемпионат России, а сейчас Роспотребнадзор чемпионат России. Кто договорился с Роспотребнадзором, а кто не смог договориться. Кто скрыл больных, а кто не скрыл. Кого закрыли на карантин, а кого не закрыли. Это ненормальный чемпионат России. И об этом говорят во всём мире».



«Давно и хорошо знаю Валерия Карпина. Но то, что он сказал в адрес Роспотребнадзора, — недопустимо. К этой организации надо относиться с уважением. Она пошла нам навстречу. Наша лига первой восстановила профессиональный спорт в стране, и случилось это во многом благодаря этой структуре. И когда звучит фраза, что у нас «чемпионат Роспотребнадзора», это удар не только по лиге, её престижу и имиджу. Это удар и по самому Роспотребнадзору. Зачем бить по людям, которые работают над тем, чтобы в нашей стране было как можно меньше заражённых «ковидом»? Поэтому при всём понимании эмоций Карпина мы вынуждены были среагировать. И считаю, что правильно сделали», — цитирует Прядкина «Спорт-экспресс».

Карпин: если не можете договориться с Роспотребнадзором, не проводите чемпионат!