Карпин: если не можете договориться с Роспотребнадзором, не проводите чемпионат!

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин заявил, что не винит хавбека Хорена Байрамяна в том, что команду отправляли на карантин из-за заражения нескольких игроков коронавирусом.

«Байрамян тут при чём? 14 миллионов болеет в мире. Песков болел, Мишустин. Пандемия. Даже не эпидемия — пандемия. Может заболеть кто угодно.



Правила для всех сделайте одинаковыми в чемпионате. Если можно больного человека отправлять домой, а остальным играть, то окей. Регламент РФС был, что надо подчиняться Роспотребнадзору. Почему во всех странах договариваются, а у нас не могут? Если не можете, тогда и не проводите чемпионат! Ну не можем договориться! Мы, что ли, виноваты?



И следующий сезон будет ровно такой же. Как минимум полгода будет то же самое. Коронавирус никуда не денется. Будут заражённые, они и сейчас есть в каждой команде. Просто говорят: «В списке заявленных игроков все тесты отрицательные». А незаявленные на матч, у них что? То есть они тренировались неделю, но не контактировали? Ну это бред», — сказал Карпин в интервью Нобелю Арустамяну, отрывок из которого опубликован в его телеграм-канале.