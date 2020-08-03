Адвокат Мамаева: таким приговором только общество смешить. Это стыдно для правосудия

Игорь Бушманов, адвокат полузащитника «Ростова» Павла Мамаева, поделился мнением о решении Мосгорсуда по делу его клиента и нападающего «Спартака» Александра Кокорина.



«Возможность воспользоваться реабилитацией ещё не обсуждали. Надо добиться справедливого решения по делу, к чему мы придём. Кассационная инстанция могла сама оправдать троих. Но она направила сюда, чтобы суд разобрался во всём. Никто не хочет, чтобы законность действовала и применялась. Таким приговором только общество смешить. Это стыдно для правосудия», — передаёт слова Бушманова корреспондент «Чемпионата» Павел Левкович.

Осенью 2018 года Мамаев, Кокорины и Александр Протасовицкий участвовали в двух потасовках в Москве. В драках пострадали водитель Виталий Соловчук, чиновник Денис Пак и генеральный директор «НАМИ» Сергей Гайсин. Футболисты поначалу были помещены под стражу, а впоследствии осуждены на полтора года и отправлены в колонию.