Адвокат Мамаева: таким приговором только общество смешить. Это стыдно для правосудия

Игорь Бушманов, адвокат полузащитника «Ростова» Павла Мамаева, поделился мнением о решении Мосгорсуда по делу его клиента и нападающего «Спартака» Александра Кокорина.
«Возможность воспользоваться реабилитацией ещё не обсуждали. Надо добиться справедливого решения по делу, к чему мы придём. Кассационная инстанция могла сама оправдать троих. Но она направила сюда, чтобы суд разобрался во всём. Никто не хочет, чтобы законность действовала и применялась. Таким приговором только общество смешить. Это стыдно для правосудия», — передаёт слова Бушманова корреспондент «Чемпионата» Павел Левкович.
Осенью 2018 года Мамаев, Кокорины и Александр Протасовицкий участвовали в двух потасовках в Москве. В драках пострадали водитель Виталий Соловчук, чиновник Денис Пак и генеральный директор «НАМИ» Сергей Гайсин. Футболисты поначалу были помещены под стражу, а впоследствии осуждены на полтора года и отправлены в колонию.
- 3 августа 2020
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